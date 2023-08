Kunstenaar Nol geeft na expositie in Gorinchem zijn kunst gratis weg (maar de vraag is nog aan wie)

REPORTAGE Afvalhon­den van Alex zorgen voor opruimac­tie met hoge aaibaar­heids­fac­tor: ‘Kan ook tijdens het uitlaten’

Een labrador die met lege blikjes loopt te zeulen en een robothond met een rugzakje waar voorbijgangers peuken in kunnen deponeren. Dat zijn de aaibare wapens die Alex van Eck en zijn opruimbrigade van EnjoyCleaningUp in de strijd gooit tegen zwerfafval. Zaterdag trokken ze in een camper door de regio om te rapen en mensen mee te geven wat zwerfafval doet in de natuur.