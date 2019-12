Kunstenaar Willem den Ouden (91) heeft slapeloze nachten door misleidende verkoop

Heaven: van een tijd­schrift drukken voor een krat bier tot een profi popmagazi­ne

9 december GELDERMALSEN - Wat als ‘popmagazine voor volwassenen’ in 1999 werd gelanceerd, is in 20 jaar tijd ook zelf volwassen geworden: Heaven. Hoofdredacteur Eric van Domburg Scipio blikt terug op ‘het rijpingsproces’.