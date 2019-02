Lana behaalt top Kilamanjaro niet, maar zamelt wél veel in voor Warchild: ‘Ontzettend zware opgave’

Uniforme sluitings­tijd voor horeca in West Betuwe

5 februari GELDERMALSEN - Er komt een nieuwe ‘eindtijd’ voor de horeca in West Betuwe. De cafés in de voormalige gemeenten Neerijnen en Lingewaal moesten om 01.00 uur dicht, die in Geldermalsen mochten dat zelf bepalen. Om één lijn te trekken in de fusiegemeente is het tijdstip voor ‘de laatste ronde’ in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bepaald op 03.00 uur.