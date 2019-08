Landgoedfair wil ook meer bezoekers uit Rivierenland: lagere entree plus een DJ

Met zijn allen rond de sjoelbak in dorpshuis De Pluk

15 augustus GELDERMALSEN - Zo'n dertig kinderen leefden zich gisteren uit met spelletjes bij dorpshuis De Pluk in Geldermalsen. Onder de noemer 'zomer in de Pluk met Meester Tim' houdt het centrum vier keer een activiteit in en rond het dorpshuis. Met koken, een speurtocht en gisteren dus sport en spel.