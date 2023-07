Lars biedt jongeren uit jeugdzorg onderdak in tiny house in eigen tuin: ‘We zien schrijnende gevallen’

Dertien regionale clubs in dezelfde klasse, elke week een derby: ‘Het niet had niet beter gekund, alles is dichtbij’

Als er één poule uitspringt in het nieuwe seizoen voor amateurvoetballers in de eerste klasse en lager, dan is het die in de derde klasse D (zaterdag, West 1). Alle dertien clubs komen uit deze regio. Maar ook andere klassen staan bol van de derby’s. ,,Dat we Parkhout treffen is buitengewoon grappig.”