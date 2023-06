Leefstijlfestival tijdens Gorinchem Gezond-week

In de week van Gorinchem Gezond verzorgt de GGD Zuid-Holland Zuid samen met lokale partners en de gemeente een leefstijlfestival. Thema is ‘Lekker in je Vel’. Het gratis festival omvat tal van activiteiten om inwoners te laten zien dat een gezond leven binnen handbereik ligt.