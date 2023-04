Leerdammer (56) vast voor productie en handel in ketamine en cocaïne

Acht lintjes erbij in gemeente Zaltbommel

Acht lintjes in totaal reikte burgemeester Pieter van Maaren woensdag uit in Zaltbommel. De ontvangers troffen elkaar in het stadhuis op de Markt waar ze veelal met een smoes naartoe waren gelokt, om daar te worden verrast met een koninklijke onderscheiding.