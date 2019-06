Leerlingen ROC Rivor in Geldermalsen blussen zelf buitenbrand: ‘Maar we hebben nog geen bedankje gehad’

,,Dat is niet juist’’, aldus een woordvoerder van de school. ,,Studenten zijn begonnen met blussen en toen dat niet goed lukte, is alarm geslagen bij docenten. Die zijn er vervolgens bij betrokken en hebben meegeholpen.’’



Dat de jongeren zich niet gewaardeerd voelen, vindt ze vervelend. ,,Onder meer docenten hebben hen bedankt, maar blijkbaar is dat in hun beleving anders gebeurd. We gaan nu in gesprek met de betrokken studenten en als die waardering niet goed is overgekomen, gaat dat alsnog gebeuren.’’



De jongeren hebben naar eigen zeggen ook materiële schade overgehouden aan de blusactie. ,,In die brandblussers zitten allemaal chemicaliën die op onze schoenen en broeken terecht is gekomen; dat gaat aanvreten’’, vertelt een van hen.



Volgens de schoolwoordvoerder is er al een gesprek geweest met een van de studenten, onder meer over een eventuele vergoeding. ,,Maar we gaan kijken wat de schade is en wat wij daarin kunnen betekenen. We gaan het oplossen, hoe zal moeten blijken.’’