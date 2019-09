Leeuwenaar dood na steekpartij, speelde cocaïnegebruik een rol?

Zwarte populier Opijnen genomi­neerd als boom van het jaar

2 september OPIJNEN - Een monumentale Zwarte Populier aan de Waaldijk in Opijnen is genomineerd voor de verkiezing van de Boom van het Jaar 2019. De met kap bedreigde boom is de Gelderse inzending voor de landelijke wedstrijd. Op 17 oktober wordt duidelijk of de populier boom van het jaar is geworden.