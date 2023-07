Legomasters komen naar Leerdam

Het is de komende maanden Lego wat de klok slaat in Leerdam. Dat begon al in mei, met een voorproefje op wat komen gaat op 20 en 21 oktober: de bouw van het grootste Lego-diorama ooit voor de Leerdamse Brickfreaks. Ook twee Legomasters uit de laatste editie van het tv-programma spelen mee.