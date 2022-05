Lenteconcert zoekt Acquoyse idylle op maar niet alle schapen zijn even dol op muziek

Honderden bezoekers genieten van The Passion in Beesd

Het was er een mooie avond voor deze zondag voor Pasen ofwel Palmpasen. Met honderden trokken belangstellenden naar het plein voor de St. Pieterskerk in Beesd om daar in de openlucht een voorstelling van The Passion bij te wonen. De bezoekers genoten van de op het paasverhaal gebaseerde voorstelling met muziek, zang en vertelkunst.

10 april