Liendense woning drie maanden op slot na vondst hennepkwekerij

De kwekerij in de gemeente Buren werd in november door de politie ontdekt, die daarop de hele installatie in beslag nam. Nu gaat dus ook het slot op de deur van de woning. Naast zichtbare verzegeling controleert de politie ook regelmatig of de verzegeling niet wordt verbroken. Het idee achter de sluiting is het voorkomen van herhaling en daarmee het herstellen van de openbare orde.