Linge treedt buiten oevers door overvloedige regen, water op kade in Geldermalsen

Paniek bij kaasboer Veldhuij­zen: na 30 jaar op vaste plek in Vleuten is petitie laatste hoop op blijven

Een petitie om kaasboer Alexander Veldhuijzen te behouden op zijn vaste plek in Vleuten. Hij begon er zelf mee. Want eerlijk is eerlijk: ,,De paniek is best groot.”

18:37