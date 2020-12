Littekens van rellen azc Geldermalsen zijn nog zichtbaar: ‘Eerder heerste hier juist sfeer van overleg’

Onderzoek naar politiege­weld bij azc-rel­len Geldermal­sen moet over

20 oktober GELDERMALSEN - Er komt alsnog een nieuw, diepgravend onderzoek of makelaar Saskia van Kessel uit Geldermalsen in december 2015 door politiegeweld zwaargewond is geraakt. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem beslist. De rijksrecherche moet van het hof ook onderzoek verrichten naar de verdwenen camerabeelden.