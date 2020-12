LIVE | Dag twee afpersingszaak De Groot, twee andere verdachten voor de rechter

‘Gelovig christen’ vergeeft chauffeur (42) uit Neerijnen na zware aanrijding, OM eist werkstraf

19 november NEERIJNEN - Tegen een 42-jarige chauffeur uit Neerijnen is vanmorgen in de rechtbank in Utrecht 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke rijontzegging geëist. De man heeft schuld aan een ongeluk waarbij een zwaargewonde is gevallen. Het OM woog mee dat de verdachte een internationaal chauffeur is, die zijn rijbewijs niet kan missen.