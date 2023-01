LIVE | FC Den Bosch ontsnapt in openingsfase tegen Jong Utrecht

Gorcumse onderne­mers doen inspiratie op tijdens Spaanse vakantie: ‘Een wijnbar als geen ander’

De Gorcumse ondernemers Alicia van den Berg en Kamal Basu openen in het hart van hun eigen stad een wijnbar, WijnBoutique Gorcum. Ze deden inspiratie op tijdens een vakantie in Spanje. ,,Een hartstikke leuk zaakje waarvan we gelijk tegen elkaar zeiden: zoiets als dit missen we in Gorinchem.’’

