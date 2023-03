Maak wereldgeschiedenis zichtbaar in de vesting Gorinchem

COLUMN Leren van het lot van Gorcumer ‘Gekke Gijs’

Ik las zaterdag in deze krant over het onderzoek van het COC naar het leven van Gorcumer Gijsbertus de Maagd. ‘Gekke Gijs’ werd hij genoemd. Waarom? Hij was homo. In een tijd dat homoseksualiteit gezien werd als een psychische aandoening. Op homohandelingen stonden zware straffen.