Maarten Corbijn na 40 jaar fotografie nog steeds onzeker: ‘Ik ben nou eenmaal zo bescheiden opgevoed’

Waarden­burg vreest ledmast met bewegende reclame langs A2

5 maart De gemeenteraad van West Betuwe is unaniem tegen, maar er is nog altijd een kans dat er een ledmast met bewegende reclame komt te staan langs de A2 bij Waardenburg. Het West Betuwse college gaat zijn best doen om het te voorkomen, maar het is wachten op een advies van Rijkswaterstaat. Die heeft het nog in onderzoek.