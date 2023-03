Maarten de Fockert hervindt voetbalplezier bij SteDoCo: ‘Studie en podcast, ik zit in een heerlijk ritme’

Caribabad zoekt ‘fotomodel­len’ voor nieuw promotiema­te­ri­aal

Het Caribabad Gorinchem is op zoek naar ‘fotomodellen’: gasten van het zwembad die willen figureren in promotiefoto's en video's van het zwembad. Donderdag 9 maart is het zwembad aan de Bataafsekade tussen 13.00 en 17.00 uur geopend voor deze speciale photoshoot.