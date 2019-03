Man (22) op A15 aangehouden met 10.000 euro cash in auto

Veel wegen in West Betuwe in een ‘matig tot zeer slechte staat’

22 maart Wegen in West Betuwe, met name die in de voormalige gemeenten Lingewaal en Neerijnen, zijn soms in ‘een matige tot zeer slechte staat’. Dat schrijft het college van West Betuwe in een brief aan de raad. ‘Verschillende wegen hebben het einde van de levensduur al ruimschoots bereikt of ze voldoen niet meer aan de inrichtingseisen voor het hedendaagse verkeersaanbod’, zo luidt de uitleg.