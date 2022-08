Man (27) krijgt fors hogere straf voor verkrachting in Herwijnen van meisje (12): ‘Moet zijn opgevallen dat ze erg jong was’

Verhalen beleven op kerkhoven: ‘We laten de hoofdperso­nen van het verhaal voor even tot leven komen’

In West Betuwe zijn nieuwe luistertochten met verhalen over mensen die hier ooit leefden. De reeks heet Verborgen Verhalen West Betuwe en is voor iedereen te beluisteren op kerkhoven en begraafplaatsen. Begonnen is met Rumpt en Beesd.

26 juli