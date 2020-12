Man (31) uit Herwijnen opgepakt voor bezit 356 kilo illegaal vuurwerk en verkoop van nog eens 67 kilo

Raad schoorvoe­tend maar unaniem voor vernieuw­bouw gemeente­huis voor 12,8 miljoen

11 december GELDERMALSEN - Al voor de vorming van de gemeente West Betuwe, nu twee jaar geleden, werd er stevig over gebakkeleid. Een nieuw gemeentehuis mocht de inwoners niet te veel geld kosten. Maar nu is er unanieme steun voor de vernieuwbouw van het huidige gemeentehuis in Geldermalsen. Het lijkt er op dat de klus voor 12,8 miljoen geklaard kan worden. Dat eist de gemeenteraad dan ook van het college.