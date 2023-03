Man die uitslaande brand veroorzaakte tijdens produceren van MDMA in loods Beesd krijgt vijf jaar cel

In een loods op het bedrijventerrein aan de Industrieweg in Beesd produceerde de Utrechter MDMA. Door een productiefout ontplofte de ketel en knalde die dwars door het dak van het pand. De ketel kwam tientallen meters verderop in een loods terecht. ,,Enkele minuten voor de explosie was de eigenaar van het bedrijf waar de ketel insloeg nog in het gebouw, samen met zijn 9-jarige zoon’’, vertelde de officier van justitie in een eerdere zitting.