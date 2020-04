Man gewond door val bij ophangen oranjeversiering

Brand bij afvalver­wer­ker Avri begon in container met grof restafval

24 april GELDERMALSEN - De brand die in de nacht van donderdag op vrijdag woedde in een overslagloods van Avri in Geldermalsen, ontstond in een container met grof restafval. Doordat de brand in een hoek van het pand was, kan de rest van de ruimte ‘gewoon’ weer worden gebruikt.