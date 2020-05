Man gewond na botsing tegen boom in Beesd

INTERVIEW Landgoed Mariënwae­rdt mist het Jort Kel­der-ef­fect: ‘Maar mijn ouders hadden het veel zwaarder’

8 mei BEESD - Al eeuwen bestiert de familie Van Verschuer landgoed en Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Nu is de eer aan Frans baron van Verschuer en zijn echtgenote Nathalie barones Van Verschuer-des Tombe. En opeens was daar de coronacrisis: ,,Het is heel ingrijpend, maar we zetten onze schouders er onder.’’