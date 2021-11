Man haalt in gehuurd busje met jerrycans vol amfetamineolie ‘meubels op’: 30 maanden cel

Sint-intochten in afgeslank­te vorm in Rivieren­land: QR-code, doorstroom­lo­ca­tie of dri­ve-trough?

RIVIERENLAND - In onze regio kiezen veel plaatsen er voor om de Sint-intocht door te laten gaan, ook al is het in een aangepaste of afgeslankte vorm. De coronamaatregelen worden met een schuin oog in de gaten gehouden, maar het kinderfeest gaat door en daar zijn velen ongetwijfeld allang blij mee.

2 november