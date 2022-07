Man ‘had geen idee’ dat hij het aanlegde met een meisje van 12: ‘Ze rookte en had verstand van auto’s’

De Utrechter sprak op de avond van 3 januari met het meisje af in Herwijnen, nadat ze die dag op Snapchat met elkaar in contact waren gekomen. De tiener stapte vrijwillig bij de Utrechter in de auto, maar over wat zich daarna heeft afgespeeld, liggen de verklaringen mijlenver uiteen.



In plaats van naar de McDonald’s te rijden, stopte de man volgens het meisje op een parkeerterrein. Daar zou hij de autodeuren op slot hebben gedaan en tegen haar wil in seks met haar hebben gehad.