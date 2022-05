Man op de vlucht na vondst lichamen moeder (38) en zoontje (6) in woning Geldermalsen, politie gaat uit van een misdrijf

De politie doet uitgebreid sporenonderzoek in en rond het huis en wil nog niets kwijt over de toedracht en de slachtoffers.



Rond 15.15 uur werd via Twitter opgeroepen uit te kijken naar een man in een zwarte Renault Megane. De politie deed daarbij ook een oproep de bestuurder niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.



De brand was snel onder controle, maar er zijn dus wel twee slachtoffers om het leven gekomen. Hoe dit precies is gebeurd, kan de politie nog niet melden. Tijdens de brand, die maandagochtend rond 06.30 uur begon, werd de brandweer, traumahelikopter en politie opgeroepen.