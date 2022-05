Man op de vlucht na vondst twee doden in Geldermalsen, politie gaat uit van een misdrijf

Vrijheids­con­cert Herwijnen levert 1000 euro op

Het Vrijheidsconcert dat muziekvereniging Wilhelmina samen met historische vereniging Den Ouden Dijk zaterdag in het dorpshuis De Poort in Herwijnen gaf, heeft 1.000 euro opgeleverd. Het bedrag komt volledig ten goede aan de in Herwijnen opgevangen Oekraïense vluchtelingen.

