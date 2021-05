Man overlijdt na val in water in Heesselt

Natuurlijk graf in Ophemert, maar niet onder fruitboom

17 mei De gemeenteraad van West Betuwe lijkt volgende week in te gaan stemmen met de mogelijkheid voor natuurlijk begraven in Ophemert vanaf 2023. Begraven worden in een soort Betuwse fruitbongerd, dus onder fruitbomen, lijkt er echter niet in te zitten. Het nieuwe gedeelte van de begraafplaats wordt ingericht als ruigte en bosgebied.