Man rijdt brandende auto snel weg van tankstation langs A2 in Beesd

Toen de man terugliep naar zijn auto, zag hij dat die in brand stond. De auto stond onder de overkapping van het tankstation.



De man stapte in, reed zijn auto snel een stuk naar voren, stapte weer uit en zag enkele minuten later de vlammen metershoog uit het voertuig slaan.



De bestuurder was op weg van Heerewaarden naar huis in Elspeet en had nog zo’n 85 kilometer te gaan. Het voertuig brandde uit en is door de berger afgesleept. De oorzaak van de brand is niet bekend.