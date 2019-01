Man uit Neerijnen was al vaker gewaarschuwd en hoort nu drie maanden eisen na dodelijk ongeval

VIDEO/UPDATE Vrouw bekneld na schuiver met auto in greppel bij Est

24 januari EST - Een vrouw van 53 jaar uit Dordrecht is aan het einde van de ochtend bekneld geraakt toen de auto waar ze in zat van de weg raakte bij Est. De wagen belandde op de zijkant in een sloot langs de Diepersestraat bij het dorp, dat even ten westen van Tiel ligt.