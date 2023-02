Marleen wandelt en praat met iedereen die met haar mee wil: ‘Ik leer steeds nieuwe dingen over mijn stad’

Ze gaat aan de wandel of ze schuift ergens aan in een buurthuis: Marleen van Zwienen brengt elke week Gorcumers met elkaar in gesprek. ,,Ik hoor steeds opnieuw bijzondere verhalen die ook voor mij nieuw zijn. Dat maakt deze ontmoetingen zo vreselijk leuk.’’

Waarom breng je mensen op deze manier bij elkaar?

,,Op verzoek van de gemeente Gorinchem. Het doorbreken van eenzaamheid - onder met name onder ouderen - staat hoog op haar prioriteitenlijstje. Mensen samenbrengen is een manier om dit te doen. Mijn oorspronkelijke initiatief had samen praten over kunst als uitgangspunt. Dat idee is geïnspireerd op mijn eigen belevingswereld: ik werk ook als beeldend kunstenaar.’’

Daarom heet zo’n wandeling dus ‘stadswandeling met kunstdialoog’?

,,Ja. Maar kunst is slechts een opstapje voor een goed gesprek dat verder reikt dan dagelijkse beslommeringen. In Gorinchem staan veel kunstwerken waarover iets te vertellen valt. Als ik een route loop waar geen beelden staan, duik ik in de geschiedenis van de wijk. Ook dat maakt de tongen los: ik leer zelf regelmatig nieuwe dingen over mijn eigen stad.’’

Hoe gaat het er bij de buurthuisontmoetingen aan toe?

,,Vergelijkbaar, dan kies ik voor een actueel thema als opstapje. Een stukje uit de krant bijvoorbeeld, als gangmaker voor een gesprek.’’

En hoe staat het met de belangstelling?

,,Goed! Ik heb zelfs dialoog-fans. Voor deze mensen maakt het niet eens uit waar we precies gaan wandelen of in welk buurthuis we zitten. Anderen haken aan als ik in hun wijk ben. Via een nieuwsbrief hou ik mensen op de hoogte en krijg ik mijn aanmeldingen. Meedoen is gratis.’’

Wandeling door de Haarwijk woensdag 8 februari vanaf 10.00 uur: info@ateliergorinchem.nl. Ook voor aanmelden voor de nieuwsbrief.

Impressie van een eerdere wandeling met Marleen van Zwienen (voorgrond).

