Meer dan 200 tegenstanders bij elkaar in Herwijnen om ongenoegen te uiten: ‘Nog een radar? Wij zeggen nee!’

Stichting Niet nog een radar in Herwijnen roept de Tweede Kamer in een brief op om zo snel mogelijk de komst van een militaire radartoren naar het West Betuwse dorp een halt toe te roepen.

,,Hoe eerder de Kamer dat doet, hoe eerder de SMART L op een andere, voor mensen veilige, locatie kan komen te staan”, schrijven de tegenstanders. Het kabinet maakte vrijdag bekend dat de omstreden toren daar toch komt.

Aan de Broekgraaf in Herwijnen, op de plek waar de radar moet komen, is dinsdagavond opnieuw geprotesteerd. Meer dan 200 tegenstanders kwamen er bij elkaar om hun ongenoegen te uiten over het besluit van het kabinet.

De stichting, die de afgelopen vier jaar alles uit de kast trok om de toren tegen te houden, blijft zeggen goede argumenten te hebben. ,,We hebben met ons werk de afgelopen jaren aangetoond inhoudelijk, wetenschappelijk en feitelijk altijd over de correcte informatie te beschikken en daarmee bij elke democratische hobbel de meerderheid achter ons gekregen. De weg die Defensie volgt is doodlopend.”

Doorgeschrapt

In de brief, die naar de vaste Tweede Kamercommissie voor Defensie is gestuurd, haalt de stichting hard uit naar het ministerie, dat eerder van dezelfde commissie te horen kreeg dat Herwijnen als plek voor de radartoren moest worden doorgeschrapt.

Vlak voor het pinksterweekend kondigde staatssecretaris Christophe van der Maat echter aan dat andere plekken weliswaar zijn onderzocht, maar dat geen van die locaties geschikt was. Zo waren Ottoland, Noordeloos, Meerkerk, Goudriaan en Nieuwpoort korte tijd in beeld, maar bleek Herwijnen volgens de staatssecretaris uiteindelijk toch ‘de minst slechte optie'.

Quote Er is zoveel tijd verspild, door Defensie, én door TNO, die in opdracht van Defensie onderzoe­ken uitvoerde Ruben van der Hors

Volgens bestuurslid Ruben van der Horst is er sprake van een schijnvertoning: ,,De moties zijn niet voor niets ingediend als gevolg van drie jaar onjuiste onderzoeken over veiligheid, oneigenlijke argumenten van windmolenparken en landsbelang, onjuistheden over veilige stralingsnormen, foute berekeningen en aannames over afstanden en stralingsvermogens. Daarbij is ook steeds gezegd: het is veilig, maar eigenlijk weten we het niet. En Defensie heeft naar eigen zeggen haast. Al vier jaar. Maar elke keer als Defensie aan zet is, ligt alles stil, maandenlang. Er is zoveel tijd verspild, door Defensie, én door TNO, die in opdracht van Defensie onderzoeken uitvoerde.”

Straling

Juist over die onderzoeken is veel te doen. Defensie garandeert een stralingsniveau van rond het gemiddelde in Nederland. Maar daar zijn de tegenstanders helemaal niet van overtuigd. Volgens zijn stichting, die zich baseert op andere onderzoeken, is er wel degelijk schade voor de volksgezondheid. Inwoners van Herwijnen krijgen vier keer vaker de spierziekte ALS dan elders in het land. Dat zou komen door de KNMI-radar die daar staat, maar de GGD zei daarover eerder al dat niet zeker is of radarstraling een van de oorzaken is.

Van der Horst: ,,De beoogde locatie is op 370 meter van bewoning, terwijl wettelijk minimaal 1500 meter verplicht is. Het beoogde terrein is bovendien veel te klein, waardoor bewoners de radar tot op 50 meter kunnen naderen langs de openbare weg en zelfs voor het terrein kunnen staan. En op 200 meter ligt een doorgaande weg waarop dagelijks schoolgaande kinderen fietsen.”

De stichting stelt verder dat Defensie het onderzoek naar alternatieven slechts ‘voor de bühne’ heeft gedaan. Uit een WOB-verzoek blijken ambtenaren, in een eerder stadium al vooruit te borduren op alternatieve plekken, die ‘we zelf niet al te serieus nemen'. ,,We zijn jaren misleid.”