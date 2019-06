Meer onderzoek naar trap tegen hoofd bij voetbalwedstrijd Geldermalsen

KIJKEN Wat speelt er zich af achter de muren en ramen van privéhuis A15 Girls in Wadenoijen

11 juni Wat speelt zich af achter de muren en ramen van privéhuis A15 Girls in Wadenoijen? Wie over de A15 van Geldermalsen naar Tiel rijdt, heeft het zich vast wel eens afgevraagd. Gastvrouw Magda, die voor de dames kookt en ze helpt met de was, en eigenaar Peter gaven onze fotograaf een blik in de keuken van het privéhuis.