Meisje dat hem de bakker wees en voor wie hij daarna masturbeerde, bleek 12: ‘Ik ben een achterlijke debiel’

Het slachtoffer fietste op 19 mei in Schoonrewoerd toen de man in zijn auto naast haar stopte en aan haar vroeg of er een bakker in de buurt was.



Toen ze dat bevestigde, vroeg hij vervolgens of ze zijn penis kon zien, waarna hij zijn ontblote geslachtsdeel aan haar toonde en hij zich aftrok. Haar moeder schakelde de politie in toen het meisje thuis vertelde wat haar was overkomen. De politie kwam uiteindelijk bij de Geldermalsenaar uit.