Menno uit Geldermalsen met Feyenoord naar eindtoernooi

Alle wedstrijden gewonnen

,,Ik speelde met Feyenoord’’, zegt Willemsen. ,,Vermeer in het doel. Achterin St. Juste, Martina, Verbeek en Haps. Op het middenveld met Clasie, Vilena en Van Persie en voorin had ik Berghuis en Larsson op de flanken en Jörgensen in de spits. Toen ik vijf tegenstanders online had verslagen, voelde ik dat het de goede kant op ging. Uiteindelijk heb ik op een zondagmiddag alle twaalf wedstrijden gewonnen. Twee keer van Ajax.’’



Daarmee kwalificeerde Willemsen zich voor de eindronde die vandaag in de tv-studio's van Endemol in Amsterdam gehouden wordt. ,,Ik stap om 07.25 uur met een vriend van mij op de trein. Geen idee wat er op me afkomt. Ik ken het speelschema niet. Ik speel wel weer met Feyenoord.’’



Mocht hij het toernooi winnen, wacht Willemsen niet alleen de eeuwige roem, maar wordt zijn ‘cv’ ook opgestuurd naar alle eredivisieclubs. Dat vergroot zijn kans om een contract als professionele e-sporter te bemachtigen. ,,Dat zou ik geen probleem vinden’’, zegt Willemsen.