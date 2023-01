Meteren groeit harder dan Maurik, Kesteren en Tiel

Inwoners­aan­tal in Kesteren groeit het hardst; grootste daling in Est

KESTEREN/METEREN/TIEL - Zowel in absolute aantallen als relatief is Kesteren de snelste groeier qua inwonertal in de gemeenten Neder-Betuwe, Tiel, Buren, West Betuwe en Culemborg. Het snel groeiende dorp steekt daarmee nèt Meteren de loef af. Ook de stad Tiel is in 2021 flink gegroeid en overschreed ruimschoots de mijlpaal van 40.000 inwoners.

13 januari