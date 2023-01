Meteren loopt warm voor nieuwe wit-blauw-zilveren dorpsvlag: ‘Drie delen van ons dorp verbinden’

Plantage blijft nog even de grote slokop bij de bouwplan­nen in West Betuwe

Nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren blijft de komende jaren dé grote bouwlocatie in West Betuwe. Maar het college begint de belofte waar te maken dat er in alle 26 dorpen en stadjes huizen worden gebouwd. In 23 kernen staat vast dat er voor 2030 gaat worden gebouwd.

