Michiel (46) ziet liever fruitbomen dan Porsches en Ferrari’s: ‘Het is allemaal zo plastic fantastic, dus ik wilde daar weg’

Sinds zijn afstuderen aan de Technische Universiteit in Delft mag Michiel Spoor ingenieur voor zijn naam zetten en tot voor kort leverde hij vanachter zijn bureau een belangrijke bijdrage aan de bouw van windmolenparken voor de kust van Zeeland.

Appelsap maken in de schuur

Nu staat hij dagelijks in zijn werkkloffie appelsap te maken in een schuur achter een oude boerderij aan de Weiweg, even buiten het Betuwse Varik. Daar streek hij vorige zomer neer met partner Jeannette Reurink (42) en hun dochters Kee (12) en Roos (10).

Weg luxe en comfort

Met de verhuizing verruilde het gezin de luxe en het comfort van een jarendertigwoning in het mondaine Amsterdam-Zuid voor een leven op het platteland. Het roer ging volledig om, en dat geldt ook voor het gezinsbudget. Het riante inkomen van pa maakte plaats voor de bescheiden opbrengsten van de appelsapproductie.



Dat laatste mag een beetje sneu klinken, maar onder de hoge fruitbomen van hun ruim bemeten boomgaard achter het huis ontmoeten we een gelukkige familie. Enthousiast vertellen ze over ‘de grote stap’ die ze weloverwogen namen.

Genieten van het buiten zijn

Michiel: ,,Het verlangen naar zoiets speelde al een paar jaar. We zijn langzamerhand milieubewuster geworden en genieten steeds meer van het buiten zijn. In onze vorige woonplaats stonden de Porsches en de Ferrari’s van wijkgenoten voor de deur. Er was een tijd dat ik dat mooi vond, maar die is voorbij. Het is allemaal zo plastic fantastic. Dus wilde ik daar weg.”

Jeannette: ,,Dat gevoel had ik ook wel, maar niet zo sterk als Michiel. Ik hou nog steeds van Amsterdam, maar miste er vooral de ruimte.



Mijn baan bij een wervings- en selectiebureau heb ik expres aangehouden. Drie dagen per week ben ik dan toch in de Randstad. De andere dagen werk ik met veel plezier in ons bedrijfje. Een fijne afwisseling.”

De stad uit

Ook de beide dochters waren enthousiast over de verhuisplannen. ,,Als gezin hebben we onszelf de vraag gesteld: waar zijn we over vijf of tien jaar?”, vertelt Michiel.



,,Onze ideeën schreven we, onafhankelijk van elkaar, op post-its die we op de muur plakten. Bij alle vier waren het vooral de woorden ‘buiten’, ‘de stad uit’, ‘veel dieren’ en ‘groen’ die steeds terugkwamen.”

Volledig scherm De familie Spoor heeft Amsterdam vaarwel gezegd en is een appelsapbedrijfje ( Mobipers ) gaan runnen in het Betuwse Varik. Vlnr Jeannette, Roos, Michiel en Kee. © Raphael Drent

Het was duidelijk dat de neuzen dezelfde kant op stonden, dus over de richting waarin gedacht moest worden bestond geen twijfel. In de maanden daarna passeerden meerdere ideeën de revue, maar van concrete daden was nog geen sprake. Tot die ene ochtend.

‘Ik ga nooit meer naar kantoor’

Jeannette: ,,Het was schrikken toen Michiel vanuit het niets tegen me zei: ‘Ik weet het, ik ga nooit meer naar kantoor’. Ik voelde dat het nu echt ging gebeuren. Kort daarna, tijdens een barbecue, vertelde de vriend van mijn oudste schoonzus dat zijn broer een fruitperserij runt in Zoelen en dat hij een deel daarvan van de hand wil doen.”



Daarna ging het snel. Een week later zat het koppel op de koffie bij Melissa en Rudolf Jan den Beer Poortugael, die sinds 2007 op kleine schaal appels en walnoten persen bij hun boerderij De Rit. Ze wilden zich gaan concentreren op de noten, dus waren ze van plan de ‘appeltak’ af te stoten.

Quote Toen we hier kwamen, was het een rommeltje en stond er alleen en oude trekker in

Rommel

,,Van meet af aan wist ik dat dat iets voor ons zou zijn”, vertelt de voormalige windmolenbouwer. ,,We namen de benodigde apparaten en ook de bedrijfsnaam Mobipers van hen over.”



Trots opent hij de deur van de schuur achter het huis om de werkplaats te laten zien. ,,Toen we hier kwamen, was het een rommeltje en stond er alleen en oude trekker in”, vertelt hij.



Inmiddels is de ruimte eigenhandig omgetoverd tot een schone en spierwitte perserij waarin glimmende machines staan opgesteld. Het oogstseizoen begint, dus er staan drukke weken voor de deur. Het fruit, veelal aangeleverd door particulieren (waarbij een aanbod van 75 kilo als minimum geldt), eindigt in dozen van 3 en 5 liter.

Pulp voor de koeien

Het sap dat fruitaanbieders niet zelf meenemen, wordt onder meer verkocht in een streekproductenwinkeltje in een hoek van het bedrijf. Ook vergelijkbare winkels in de regio bieden het aan. De overgebleven appelpulp gaat naar de overbuurman.



,,Prima voer voor zijn koeien”, zegt Spoor. ,,Sinds ze dat krijgen, is de melkproductie toegenomen.” Een klein deel gaat naar Stokerij Lubberhuizen in het dorp, die er eau de vie van maakt.



Ook Kee en Roos blijken ingenomen met het plattelandsleven, al is het soms even wennen. Eerstgenoemde is vooral blij met de rust. ,,Waar we woonden was het best druk en ik kijk liever in het groen dan naar al die gebouwen.”



Dagelijks fietst de havo 2-leerlinge drie kwartier naar De Lingeborgh in Geldermalsen. Kee: ,,Dat is wel even anders dan in Amsterdam, waar ik in zeven minuten op school was.”

Flipje van Tiel

Haar zusje Roos gaat naar de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool in Varik. Zij vindt het leuk dat iedereen in het dorp elkaar kent. ,,Ik heb hier al veel vriendinnetjes”, zegt ze. ,,En super dat we nu een hond hebben. Die heet Flip, naar Flipje van Tiel. Binnenkort krijgen we er nóg een.”

