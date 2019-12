Militaire radar moet snel ergens komen, maar hoe snel?

West Betuwe wil meer starters aan een huis helpen

4 december GELDERMALSEN - Het geld voor startersleningen is op in de gemeente West Betuwe. Het college wil eenmalig 400.000 euro extra beschikbaar stellen om jongeren te helpen bij de aankoop van hun eerste huis. ,,En dat is zeer welkom‘’, zegt financieel adviseur Koen Vermeulen van Van Kessel & Hypotheken in Geldermalsen, ,,dit kan net het verschil maken tussen kopen en níet kopen.’’