Minderjarige verdachten van brandstichting Haaften negentig dagen langer vast

Extreem lange treinreis van en naar Tiel houdt nog drie weekenden aan

De NS denkt in het laatste weekend van deze maand weer voldoende treinen in de weekenden tussen Tiel en Utrecht vv te kunnen laten rijden. Ook zou er in de dienstregeling voor volgend jaar, die in het eerste weekend van december ingaat, niet op de dienstregeling op deze lijn beknibbeld worden.

2 november