Miranda de Vries stopt als burgemeester: ‘Je ligt onder een vergrootglas, dat zal ik zeker niet missen’

De PvdA-politica was aanvankelijk zeer populair in Geldermalsen en werd geroemd om haar soepele wijze van contacten leggen met inwoners. Tijdens haar burgemeesterschap van Geldermalsen overwoog de gemeente mee te werken aan de komst van een asielzoekerscentrum, wat tot grote weerstand leidde onder burgers in de gemeenschap van Geldermalsen.

Lees ook De Vries is voorbestemd voor meer dan Geldermalsen

Haar populariteit daalde enorm bij een deel van de inwoners van Geldermalsen. De rellen in 2015 bij het gemeentehuis leidden ook landelijk tot grote commotie.

De zorg in

Iedereen uit haar directe omgeving wist al dat Geldermalsen voor Miranda de Vries niet haar eindbestemming als burgemeester was.

Quote Mijn hart ligt echt in het sociaal domein Miranda de Vries

,,Ze kwam binnen als een groot talent. Die groeien door naar een grotere gemeente. Die blijven niet hangen”, zei Jan de Geus, destijds fractievoorzitter van D66 in de raad van Geldermalsen en nu wethouder in West Betuwe. ,,We wisten van tevoren dat we haar niet konden houden,’’ zei hij in De Gelderlander bij haar vertrek in 2017.

De Vries bleef na de rellen aan en stapte in 2017 over om burgemeester te worden in Etten-Leur. Op 1 januari 2023 stopt zij als burgemeester van Etten-Leur en wordt zij voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen. Deze zorggroep is actief met ouderenzorg in Midden- en Noordoost Brabant. Er werken ruim tweeduizend mensen.

Thuis in burgemeestersambt

De Vries: ,,Er was geen enkele reden om hier als burgemeester weg te gaan, maar ik was in een fase terechtgekomen waarin je denkt: wat ga ik nog doen in de komende vijftien tot twintig jaar?

,,Aan de ene kant volg ik mijn hart en aan de andere kant neem ik straks met pijn in mijn hart afscheid”, vervolgt ze. ,,Hoewel ik me erg thuis voel in het burgemeestersambt en in het openbaar bestuur, leerde ik in coronatijd de ouderenzorg beter kennen. Mijn hart ligt echt in het sociaal domein.”

Quote Ik hou van hard werken en ook in de ouderen­zorg is dat nodig Miranda de Vries

Ze is in Etten-Leur zeer populair, blijkt uit vele reacties. Ze wordt omschreven als betrokken, sociaal, bevlogen, mensenmens, geïnteresseerd in en bereikbaar voor alle inwoners. Raadsleden als Peter van der Wulp (APB) zien het liefst ‘een kopie van De Vries’ als opvolger.

De Vries: ,,Ik heb dit altijd met veel liefde en plezier gedaan. Ik hou van hard werken en ook in de ouderenzorg is dat nodig. Burgemeester ben je echt 24 uur per dag, zeven dagen in de week. En je ligt onder een vergrootglas. Dát zal ik zeker niet missen.” Ze hoopt in haar nieuwe functie iets meer balans te vinden tussen werk en privé.