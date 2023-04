Missie in Libanon gaat voor Annelies Koning boven volleybal: ‘Heb wel een traantje gelaten’

Geldermal­sen ligt weer frontaal aan de Linge: ‘Niet meer met de kont naar de rivier’

De Linge is in trek bij booteigenaren. Met een aantrekkelijk nieuw havengebied speelt Geldermalsen daarop in. Met een upgrade van het Lingepark, een wandelboulevard en het nieuwe restaurant Locals heeft het het gebied rond de jachthaven in Geldermalsen een transformatie ondergaan. De jachthaven zelf is ook volledig vernieuwd, met als kroonstuk een splinternieuw clubgebouw.