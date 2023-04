Moet Dordrecht meebetalen aan aankoop van een schilderij? 'Geef geld liever aan de minima’

SV Meerkerk in 48 uur twee keer vol aan de bak: ‘Voetbal is onze hobby, dat kun je niet genoeg doen’

SV Meerkerk speelt in het paasweekeinde als enige regioclub twee volledige wedstrijden. Zaterdag is de districtsbekerwedstrijd bij Bavel, maandag volgt het inhaalduel uit tegen HSSC’61. Daarin kan SV Meerkerk stijgen naar de tweede plaats in 3D.