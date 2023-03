Moet Floor met zijn tabak weg van markt? ‘Leven is ook (onvermijdelijk) dodelijk’

Een echte tabak kraam op een weekmarkt. Vol met sigaretten, shag en sigaren. In Dordrecht kan het nog. Tabaksverkoper Floor van den Burger staat er al 35 jaar. Het CDA in Dordt vindt het niet meer van deze tijd. Moet Floor zijn tent opdoeken? ‘Enige betutteling is nodig om een naar lijden te voorkomen.’

Het was CDA-gemeenteraadslid Jan van Dam Timmers die de kat de bel heeft aangebonden. Toen hij laatst over de markt liep, verbaasde hij zich over de kraam van Floor. Waar supermarkten sigaretten uit het zicht moeten leggen, om roken te ontmoedigen, zou op de markt de rookwaar openlijk worden verkocht. Tijd dus om de tabakskraam te weren?

Floor zelf vindt het allemaal onzin. Mensen doen toch wel iets wat niet mag, of je het nu verbiedt of niet. Als op 1 april de accijnzen weer omhoog gaan rijden mensen volgens hem desnoods naar Luxemburg of België om een pakje shag te halen. Wij vroegen onze lezers in De Kwestie naar hun mening. Is het inderdaad niet meer van deze tijd? Moedigt Floor met zijn kraam mensen aan om te roken. Of is dit betutteling en geen zaak van de gemeente.

Rookwaren uit het zicht?

Deze Kwestie raakt een snaar bij veel lezers. Het woord betutteling komt heel vaak voor in alle reacties. Bovendien vindt een groot aantal lezers dat Floor, zolang hij werkt binnen de regels die zijn opgesteld voor tabakswarenverkoop, gewoon op de markt mag blijven staan. Al is er wel discussie tussen lezers onderling of de rookwaren van Floor wel of niet ‘uit zicht’ liggen, zoals door een enkele medestander van CDA-gemeenteraadslid Jan van Dam Timmers wordt gesteld. Die laatste krijgt behoorlijk wat sneren uitgedeeld door lezers. Scoringsdrift in verkiezingstijd vindt een aantal lezers.

NVWA

Maar er zijn ook lezers die constateren dat de CDA’er wel degelijk een punt heeft. Roken schaadt nu eenmaal de gezondheid en alle maatregelen van de overheid zijn momenteel dan ook gericht op het ontmoedigen van roken. Zolang Floor zich aan de wet houdt, is er volgens de meesten niets aan de hand. En mocht dat niet zo zijn, dan is het volgens lezers aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om daar iets mee te doen!

Volledig scherm Rookwaren in een gesloten kast achter de kassa. In winkels wordt tabak niet langer zichtbaar gepresenteerd. © Hollandse Hoogte / ANP

Dirk van den Berg (Dordrecht): De CDA’er heeft volledig gelijk. Een marktkraam waar tabak wordt verkocht is een schending van de regel dat tabakswaar uit het zicht moet worden gehaald. De NVWA weet hier wel raad mee.

Koos Lavooi (Dordrecht): Suiker, vleeswaren en zuivel schijnt ook slecht te zijn. Dus dan maar de supermarkten sluiten. Alcohol is ook slecht, dus ook alle slijterijen sluiten? Teflon pannen zijn ook slecht dus dan maar de Blokker sluiten? Conclusie? Alle winkels in Dordrecht gaan we sluiten als het CDA het voor het zeggen krijgt.

Christiaan Spijkers (Zwijndrecht): Belachelijk. Laat die man sigaretten verkopen. Wanneer de prijs weer verhoogd wordt, zullen de mensen deze in het buitenland halen en voor andere meebrengen. Weg belastinggeld dus zij snijden zich in eigen handen. Dom dom.

Martijn Hartman-Maatman (oud-inwoner Zwijndrecht): Zolang het een legaal product is mag het ook verkocht worden . De betutteling moet echt een keer stoppen!

Quote Die man heeft er nu misschien nog een boterham aan, want er zijn nog genoeg mensen die roken. Jan Troost

Sietze Dijkstra (Dordrecht): Een tabaksspeciaalzaak mag volgens de wet gewoon bestaan. Gemakkelijk scoren dus voor een partij die ten onder dreigt te gaan aan volstrekte irrelevantie.

Elle de Vroede (Alblasserdam): Ik vind het onzin. Tabak is nog overal vrij verkrijgbaar. En ik hoor inderdaad nu al van mensen dat ze tabak inslaan voor een paar weken. Over de grens. En zeker als dat volgend jaar niet meer in de supermarkten ligt . Ik wil roken niet goed praten, maar als alles uit het zicht moet dat kankerverwekkend is, dan kan meer dan de helft wat verkocht wordt uit het zicht.

Kees Rovers (Dordrecht): Het is niet meer van deze tijd om sigaretten zo uit te stallen op ooghoogte. In winkels niet en op de markt ook niet. Enige betutteling, net zo als de verplichte autogordels en een maximum snelheid op wegen, is nodig om een naar lijden te voorkomen.

Jan Troost (Papendrecht): Ik ben geen roker en ook nooit gedaan maar ik vind dat mensen zelf moeten uitmaken of ze tabak willen kopen. Al die verplichtingen van boven af houdt ik niet van. Die man heeft er nu misschien nog een boterham aan, want er zijn nog genoeg mensen die roken. Het is al genoeg ontmoedigd.

L. Koenraad (Dordrecht): Floor valt onder tabaksspeciaalzaak volgens de wet. Hij heeft zijn tabak uit het zicht in houten kastjes, geen reclame uitingen en ook op zijn pakjes staan de verplichte waarschuwingen dat roken dodelijk is. Nou dan heb ik nieuws voor Jan van Dam Timmers, leven is ook (onvermijdelijk) dodelijk. Maar waarom zou je nog oud willen worden als alles wat je leven leuk(er) maakt wordt verboden? Mijn zwager haalt elke eerste vrijdag van de maand een doos met 30 sigaartjes en rookt er elke dag eentje om te genieten.

J. Stoel (Stad aan het Haringvliet, werkzaam in Dordrecht): Floor houdt zich aan de wet of mag je ook al geen aanstekers of papier meer in het zicht leggen. Laat kopers hun eigen keus maken bij Floor op de markt. Daar goedkoop of bij de supermarkt en tabak specialist duurder.

Adrie Kleppe (Asperen): Het gaat toch vooral om de wetgeving, die voor alle verkoopkanalen hetzelfde moet zijn. Dus ook op de markt uit het zicht die tabaksartikelen‼️

Volledig scherm De Dordtse weekmarkt op de Sarisgang en het Statenplein. © Foto : RINIE BOON

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.