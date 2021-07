Mogelijk schietincident in Gellicum: twee mannen opgepakt

Het gaat om een man (23) uit Rosmalen en een 25-jarige man uit Den Bosch. Een eerste melding over het incident kwam om 19.30 uur binnen. Bij de Lingedijk stond een zwarte Mercedes met een groot gat in de achterruit. De omgeving werd afgezet door de politie.

Volgens getuigen gebruikten agenten een getrokken pistool bij de aanhouding. In het politieonderzoek is beslag gelegd op twee auto's. Een politiewoordvoerder benadrukt dat het gaat om een mogelijk schietincident en dat er nog veel onderzocht moet worden. ,,Soms is vrij snel duidelijk wat er precies is gebeurd. In dit geval is daar meer onderzoek voor nodig.”