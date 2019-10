Molen De Vrijheid in Beesd behaalt tweede plek bij Molenprijs

West Betuwe haakt in op ‘opvoe­dings­week’

7 oktober De landelijke Week van de Opvoeding is voor de gemeente West Betuwe aanleiding voor diverse activiteiten op dat gebied in de regio. Op drie locaties kunnen kinderen zich laten schminken, meedoen aan knutselactiviteiten of alles leren over gezond eten. Ouders kunnen kennismaken met babymassage, een kindercoach of andere professional.