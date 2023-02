Monique moest haar fysieke Theewinkeltje sluiten, maar mist de mensen nog elke dag: ‘Niet leuk zo’

Hoe is het nu met?Monique Blom was met haar Theewinkeltje op de Nieuwstraat jarenlang een begrip in Dordrecht. Nu, een half jaar nadat ze de winkel uit financiële overwegingen moest sluiten, schept ze de thee vanaf de bovenverdieping van haar deels verhuurde pand. Voor haar webshop. ,,Het gaat goed, maar ik weet niet of dit hét voor me is.’’