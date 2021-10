Motorcross in Geldermalsen wordt na 42 jaar legaal, wel geluidsmetingen na klachten uit de buurt

Mistige foto van de Martinus Nijhoff­brug in de race voor prijs

5 oktober WAARDENBURG/ZALTBOMMEL - De dronefoto die Stephan Uilenbroek maakte van de Martinus Nijhoffbrug over de Waal tussen Waardenburg en Zaltbommel in de mist, is geselecteerd voor de fotowedstrijd van National Geographic. Uilenbroek, van Drone Netherlands, doet mee in de categorie landschap.